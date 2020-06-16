Сегодня, 16 июня, в Ровенской области полицейские изъяли янтаря на 1,2 миллиона долларов.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

Сотрудники управления стратегических расследований в Ровенской области, следственного управления областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области проводят санкционированные обыски по месту хранения драгоценных камней.

По данным правоохранителей местные жители организовали скупку незаконно добытого камня, который в дальнейшем экспортировали за пределы страны вне таможенного контроля. Также при экспорте использовали поддельные документы о его происхождении.

Правоохранители уже изъяли янтаря-сырца различной фракции весом более 850 кг. Стоимость камней, по предварительным данным, составляет 1,2 миллиона долларов США. Среди изъятого есть камни, которые весят более килограмма и имеют историческую ценность. Цена такого камня на «черном» рынке начинается от 10 тысяч долларов США.

Напомним, в декабре Верховная Рада приняла закон о легализации добычи янтаря. В частности, законом предложено установить уголовную ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку полезных ископаемых, законность происхождения которых не подтверждается соответствующими документами и за уклонение от рекультивации земель.