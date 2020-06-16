На Закарпатье паводок снес мост в селе Лубня на автодороге 070202 Лубня-Госграница с Польшей. В Ужгороде подтоплен ряд улиц, в «озере» под мостом застрял автомобиль.

Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров в Facebook.

— Закарпатье страдает от сильного ливня. В течение часа в некоторых населенных пунктах выпала нескольконедельная норма осадков. В Великоберезнянском районе паводок снес мост в с.Лубня на автодороге 070202 Лубня-Госграница с Польшей. В городах канализационные стоки не справились с приемом большого количества воды. В Ужгороде подтоплены улицы: Казацкая, Донская, Пограничная, Радванская. Под железнодорожным мостовым переездом на ул. Анкудинова образовалось озеро, в котором застрял автомобиль, — сообщил Алексей Петров.

По его словам, в ближайшее время у него будет рабочая поездка на Великоберезнянщину, и он обязательно осмотрит снесенный паводковой волной мост.

— Его необходимо восстановить. Это важный инфраструктурный объект, ведь мост стоит на дороге, ведущей к пункту пропуска Лубня- Волосатое. От его восстановления зависит развитие туризма и трансграничного сотрудничества в регионе! — акцентировал Алексей Петров.

Также председатель ОГА сообщил, что по предупреждению синоптиков на территории области дожди еще несколько дней. Улучшение погодных условий следует ожидать не ранее 20 июня. В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, в результате захламления русел ручьев и водоотводных канав; образования локальных селей и оползней переувлажненной почвы.

Как сообщалось, сегодня после сильного дождя в Николаеве затопило водой проезжую часть в районе «Дормашины» из-за чего маршруткам пришлось выехать на пешеходную зону.