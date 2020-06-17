Система автоматической фиксации нарушений ПДД зафиксировала двух водителей, которые двигались по автодороге М03 Киев-Харьков.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

— 15 июня самая большая скорость была у двух автомобилей Range Rover, у которых совпали даже первые символы номера - AX110 ***. Первый автомобиль двигался со скоростью 204 км/ч., Скорость второго была - 206 км/ч. Камеры зафиксировали этих нарушителей на трассе М03 Киев-Харьков-Довжанский с разницей в 2 секунды. Разрешенная скорость на указанном участке - 110 км/ч, — сказано в сообщении.

Также за сутки система зафиксировала «41 автомобиль, который двигался со скоростью более 170 км/ч».

Наибольшее количество раз нарушал автомобиль Mercedes-Benz C220 с номерным знаком СВ985 ***. Он нарушал скоростной режим 8 раз за вчера.

За превышение разрешенной скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в 255 гривен за превышение скорости более чем на 50 км/ч - 510 гривен. Если оплатить штраф в течение 10 дней с момента получения постановления, действует скидка 50%.

Напомним, 12 июня камеры автофиксации выявили 47 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/час.