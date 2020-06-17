За минувшие сутки, 16 июня, российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевую травму.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия... Вследствие вражеских обстрелов один наш защитник получил боевую травму», — говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Новозвановка, Крымское, Новоолекандровка, Орехово, Авдеевка, Марьинка, Пищевик.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного российского наемника.

«С начала текущих суток российские вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов оборонительные укрепления на подступах к Орехово. По защитникам Луганского наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие. За текущие сутки потерь среди наших защитников нет», — подытожили в штабе ООС.

Напомним, 15 июня боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинские военнослужащие, еще один получил боевую травму.