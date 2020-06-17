В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 80 населенных пунктов в 5 областях.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

— В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 80 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Житомирская - 46, Киевская - 16 и Черкасская - 11, Кировоградская - 4 и Днепропетровская - 3, - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.

Напомним, что 16 июня после сильного дождя в очередной раз затопило водой проезжую часть в районе остановки «Дормашина» в Николаеве.