Официальный Пхеньян выступил с угрозами ввести войска и восстановить все виды военных маневров на границе с Южной Кореей после того, как со стороны КНДР был взорван офис связи в демилитаризованной зоне.

Об этом сообщает Укринформ.

— Северная Корея заявила, что направит войска в приграничный район с Южной Кореей, что существенно усилит напряжение уже на следующий день после того, как Пхеньян взорвал офис, созданный для сближения связей между двумя странами, - отмечается в сообщении.

Передислокация войск КНДР в курорт Маунт Кумганг на восточном побережье, а также в район промышленного комплекса Кэсон ознаменует еще один шаг на отдаление от мирных договоренностей. Как заявили в генштабе Народной армии КНДР, войска на обоих участках сосредоточатся на «восстановлении всех видов регулярных военных учений».

Кроме того, Северная Корея заявила, что возобновит караульные посты в приграничных районах, а также прифронтовую пропагандистскую деятельность.

Если эти прогнозы будут выполнены официальным Пхеньяном, они практически сведут на нет Панмунджскую декларацию, подписанную в сентябре 2018 года между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. В этом документе стороны договорились прекратить «все враждебные действия» в указанном регионе.

Напомним, что власти Южной Кореи заявили, что Северная Корея взорвала офис связи, через который обе страны держат контакт, расположенный вблизи пограничного города Кэсон.