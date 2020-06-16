Власти Южной Кореи заявили, что Северная Корея взорвала офис связи, через который обе страны держат контакт, расположенный вблизи пограничного города Кэсон.
Об этом сообщает BBC.
Офис связи был открыт в 2018 году после «оттепели» в отношениях между Северной и Южной Кореями. Так стороны могли общаться друг с другом на высоком уровне.
Впрочем, в последние недели отношения между обеими странами на Корейском полуострове значительно ухудшились. Так, в начале июня Северная Корея обвинила Южную в передаче пропагандистских листовок в демилитаризованную зону на границе между двумя странами, которые якобы призвали северных корейцев к бегству из страны.
Позже КНДР пригрозила разорвать все контакты с Сеулом, а недавно заявила о возможности ввести свои войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.
Ранее в приграничном Кэсоне действовал межкорейский промышленный комплекс. В нем работали несколько тысяч работников из Северной и Южной Корей, но в 2016 году из-за обострения отношений между странами его деятельность прекратилась.
Напомним, Евросоюз ввел новые экономические санкции в отношении КНДР в связи с развитием страной ядерных и ракетных программ.
Власти Южной Кореи заявили, что Северная Корея взорвала офис связи, через который обе страны держат контакт, расположенный вблизи пограничного города Кэсон.
Об этом сообщает BBC.
Офис связи был открыт в 2018 году после «оттепели» в отношениях между Северной и Южной Кореями. Так стороны могли общаться друг с другом на высоком уровне.
Впрочем, в последние недели отношения между обеими странами на Корейском полуострове значительно ухудшились. Так, в начале июня Северная Корея обвинила Южную в передаче пропагандистских листовок в демилитаризованную зону на границе между двумя странами, которые якобы призвали северных корейцев к бегству из страны.
Позже КНДР пригрозила разорвать все контакты с Сеулом, а недавно заявила о возможности ввести свои войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.
Ранее в приграничном Кэсоне действовал межкорейский промышленный комплекс. В нем работали несколько тысяч работников из Северной и Южной Корей, но в 2016 году из-за обострения отношений между странами его деятельность прекратилась.
Напомним, Евросоюз ввел новые экономические санкции в отношении КНДР в связи с развитием страной ядерных и ракетных программ.