Власти Южной Кореи заявили, что Северная Корея взорвала офис связи, через который обе страны держат контакт, расположенный вблизи пограничного города Кэсон.

Об этом сообщает BBC.

Офис связи был открыт в 2018 году после «оттепели» в отношениях между Северной и Южной Кореями. Так стороны могли общаться друг с другом на высоком уровне.

Впрочем, в последние недели отношения между обеими странами на Корейском полуострове значительно ухудшились. Так, в начале июня Северная Корея обвинила Южную в передаче пропагандистских листовок в демилитаризованную зону на границе между двумя странами, которые якобы призвали северных корейцев к бегству из страны.

Позже КНДР пригрозила разорвать все контакты с Сеулом, а недавно заявила о возможности ввести свои войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.

Ранее в приграничном Кэсоне действовал межкорейский промышленный комплекс. В нем работали несколько тысяч работников из Северной и Южной Корей, но в 2016 году из-за обострения отношений между странами его деятельность прекратилась.

Напомним, Евросоюз ввел новые экономические санкции в отношении КНДР в связи с развитием страной ядерных и ракетных программ.