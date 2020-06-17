По состоянию на 10 утра 17 июня в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Всего зарегистрировано 323 подтвержденных случаев COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 56.

Из всех 323 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 58 человек;

Южноукраинск - 59 человек;

Первомайск - 11 человек;

Арбузинский район - 6 человек;

Братский район - 3 человека;

Витовский район - 1 человек;

Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;

Врадиевский район - 28 человек;

Доманевский район - 64 человека;

район - 64 человека; Казанковский район - 1 человек;

Кривоозерский район - 9 человек;

Николаевский район - 1 человек;

Новоодесский район - 38 человек;

район - 38 человек; Очаковский район - 1 человек;

Снигиревский район - 1 человек.

Выздоровел за сутки 1 человек, всего выздоровели - 217, умерло всего от последствий COVID-19 - 7 человек.

Всего обследовано методом ПЦР - 9529 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 48 человек.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 758 человек, зафиксирован 31 летальный случай, 415 пациентов выздоровели.