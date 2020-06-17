По состоянию на 10 утра 17 июня в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 323 подтвержденных случаев COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 56.
Из всех 323 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровел за сутки 1 человек, всего выздоровели - 217, умерло всего от последствий COVID-19 - 7 человек.
Всего обследовано методом ПЦР - 9529 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 48 человек.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 758 человек, зафиксирован 31 летальный случай, 415 пациентов выздоровели.
По состоянию на 10 утра 17 июня в Николаевской области не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего зарегистрировано 323 подтвержденных случаев COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 56.
Из всех 323 подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровел за сутки 1 человек, всего выздоровели - 217, умерло всего от последствий COVID-19 - 7 человек.
Всего обследовано методом ПЦР - 9529 человек. За последние сутки методом ПЦР обследовано 48 человек.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 758 человек, зафиксирован 31 летальный случай, 415 пациентов выздоровели.