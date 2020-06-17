За минувшие сутки в Российской Федерации зарегистрировано 7 824 новых инфицированных, и это минимальный показатель с 1 мая.

Об этом сообщает Укринформ.

По его данным, в регионах более всего новых случаев заболевания за сутки было зарегистрировано в Москве (+1065 человек), Московской (+680), Нижегородской областях (+238), Ханты-Мансийской АО (+237), Санкт-Петербурге (+228), Свердловской области (+227).

Общее количество случаев заражения в РФ составляет 552 549 человек.

За минувшие сутки в России от COVID-19 умерли 194 человека. Всего с начала эпидемии, по официальным данным, умерли 7468 человек.

Выздоровели в общей сложности 303 800 человек (в том числе 10 020 за минувшие сутки).

На прошлой неделе мэр российской столицы Сергей Собянин рекомендовал москвичам из-за пандемии коронавируса оставаться дома и пока не посещать массовые мероприятия, в том числе Парад победы, запланированный на 24 июня. В ряде российских регионов принято решение вообще не проводить парад. При этом 1 июля в стране должно пройти голосование по поправкам в Конституцию РФ, главная из которых обнуляет президентские сроки Владимира Путина.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 758 человек, зафиксирован 31 летальный случай, 415 пациентов выздоровели.