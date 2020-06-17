17 июня на Бугском лимане возле села Новобогдановка Николаевского района во время рейдовой работы госинспекторы рыбоохранного патруля зафиксировали гибель рыбы.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского рыбоохранного патруля.

Чтобы определить масштабы и причины мора рыбы на место выехали сотрудники управлений Госрыбагентства, Госпродпотребслужбы и представители Николаевской районной ветбольницы.

«Летние удушья совпадают с так называемым «цветением» водоемов, что является массовым развитием микроскопических водорослей, преимущественно сине-зеленых. В связи с этим в воде уменьшается уровень кислорода, который необходим для нормальной жизнедеятельности рыбы. Специалистами были отобраны пробы воды и погибших водных биоресурсов для дальнейшего их анализа. Окончательные причины гибели рыбы устанавливаются», — отметила замначальника Николаевского рыбоохранного патруля Евгения Хиренко.

Специалисты обследовали береговую линию. На 150 метрах берега лимана было обнаружено по 15 экземпляров погибшего бычка на 1 кв. м. На других участках лимана, по руслу, мор рыбы представлен единичными случаями или вообще отсутствует.

На лимане наблюдается цветение сине-зеленых водорослей. Во время визуального обследования признаков попадания нефтепродуктов или других ядовитых веществ в воду не выявлено. При этом на месте отбора образцов вода была мутной и со специфическими запахом. Ожидаются результаты лабораторных исследований.

В случае выявления фактов гибели рыбы и нарушения правил рыболовства николаевцев просят сообщать на телефонную «горячую линию»: (099) 663-82-00.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Малая Корениха в Николаеве вода в лимане стала сине-зеленого цвета и покрылась белой пленкой.