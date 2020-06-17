Оба пилота легкомоторного самолета Y1 «Дельфин» погибли в результате аварийной посадки воздушного судна в пригороде Одессы: один — при падении самолета, а второй — от тяжелых травм, в больнице № 11.

Об этом сообщил Укринформу источник в правоохранительных органах.

«Второй пилот Юрий Жуковский, которого госпитализировали в тяжелом состоянии, умер в больнице № 11 от несовместимых с жизнью травм», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, самолет Y1 «Дельфин» Одесского авиазавода совершил аварийную посадку в районе 6-го километра Овидиопольской дороги. Один из пилотов — летчик-испытатель Олег Синица — погиб сразу, а его коллегу госпитализировали.