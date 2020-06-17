17 июня в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты три раза открывали огонь. В результате одного из обстрелов погиб украинский военный.

Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

Вблизи Орехово российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Кроме этого возле Луганского применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а неподалеку Шумел — стрелковое оружие.

В результате одного из обстрелов погиб украинский военный.

Напомним, за минувшие сутки, 16 июня, российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевую травму.