Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Он сдал положительный тест и в настоящее время находится на самоизоляции.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что в настоящее время Назарбаев находится на самоизоляции.

— К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно, - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня стало известно, что супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. Она сама сообщила, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении в изоляции от других членов семьи.