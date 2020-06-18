Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко спрогнозировал, что по теперешнему сценарию эпидемии, Украина выходит на четыре тысячи умерших до конца года.
Об этом Виктор Ляшко сообщил во время онлайн-брифинга.
— Если мы ввели карантин и будем продолжать придерживаться правил адаптивного карантина, который запущен на территории Украины, у нас есть четыре варианта развития событий. Мы можем идти, когда сезонность отсутствует и мы внедряем карантинные меры не полностью и досконально, как это предусмотрено, мы можем выйти на 7 тыс умерших, — заявил Виктор Ляшко.
Если сезонность будет нулевая, то есть, летом не должны регистрироваться случаи, у нас должно быть не больше тысячи умерших. К сожалению, у нас уже сейчас 966 случаев смертей в людей, в которых была зарегистрирована коронавирусная болезнь. Сегодня нельзя сказать, что у нас коронавирусная болезнь имеет сезонность нулевую.
— Мы можем рассчитывать только на умеренную или между умеренной и нулевой сезонностью. Сейчас то, что мы увидим, мы движемся по сезонности — по желтому сценарию, умеренная сезонность, то есть, мы выходим на четыре тыс умерших до конца года. Но эта сезонность - она не есть сейчас на данный момент конкретным совершенным фактором, поскольку после уменьшения и смягчения карантинных мер почему-то все почувствовали на территории нашего государства, что карантин отменили, — говорит он.
Напомним, без введения в Украине в марте карантина от коронавируса до конца года могли умереть 145 тысяч человек.
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко спрогнозировал, что по теперешнему сценарию эпидемии, Украина выходит на четыре тысячи умерших до конца года.
Об этом Виктор Ляшко сообщил во время онлайн-брифинга.
— Если мы ввели карантин и будем продолжать придерживаться правил адаптивного карантина, который запущен на территории Украины, у нас есть четыре варианта развития событий. Мы можем идти, когда сезонность отсутствует и мы внедряем карантинные меры не полностью и досконально, как это предусмотрено, мы можем выйти на 7 тыс умерших, — заявил Виктор Ляшко.
Если сезонность будет нулевая, то есть, летом не должны регистрироваться случаи, у нас должно быть не больше тысячи умерших. К сожалению, у нас уже сейчас 966 случаев смертей в людей, в которых была зарегистрирована коронавирусная болезнь. Сегодня нельзя сказать, что у нас коронавирусная болезнь имеет сезонность нулевую.
— Мы можем рассчитывать только на умеренную или между умеренной и нулевой сезонностью. Сейчас то, что мы увидим, мы движемся по сезонности — по желтому сценарию, умеренная сезонность, то есть, мы выходим на четыре тыс умерших до конца года. Но эта сезонность - она не есть сейчас на данный момент конкретным совершенным фактором, поскольку после уменьшения и смягчения карантинных мер почему-то все почувствовали на территории нашего государства, что карантин отменили, — говорит он.
Напомним, без введения в Украине в марте карантина от коронавируса до конца года могли умереть 145 тысяч человек.