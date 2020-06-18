Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко спрогнозировал, что по теперешнему сценарию эпидемии, Украина выходит на четыре тысячи умерших до конца года.

Об этом Виктор Ляшко сообщил во время онлайн-брифинга.

— Если мы ввели карантин и будем продолжать придерживаться правил адаптивного карантина, который запущен на территории Украины, у нас есть четыре варианта развития событий. Мы можем идти, когда сезонность отсутствует и мы внедряем карантинные меры не полностью и досконально, как это предусмотрено, мы можем выйти на 7 тыс умерших, — заявил Виктор Ляшко.

Если сезонность будет нулевая, то есть, летом не должны регистрироваться случаи, у нас должно быть не больше тысячи умерших. К сожалению, у нас уже сейчас 966 случаев смертей в людей, в которых была зарегистрирована коронавирусная болезнь. Сегодня нельзя сказать, что у нас коронавирусная болезнь имеет сезонность нулевую.

— Мы можем рассчитывать только на умеренную или между умеренной и нулевой сезонностью. Сейчас то, что мы увидим, мы движемся по сезонности — по желтому сценарию, умеренная сезонность, то есть, мы выходим на четыре тыс умерших до конца года. Но эта сезонность - она не есть сейчас на данный момент конкретным совершенным фактором, поскольку после уменьшения и смягчения карантинных мер почему-то все почувствовали на территории нашего государства, что карантин отменили, — говорит он.

Напомним, без введения в Украине в марте карантина от коронавируса до конца года могли умереть 145 тысяч человек.