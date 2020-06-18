Без введения в Украине в марте карантина от коронавируса до конца года могли умереть 145 тысяч человек.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, представляя исследование по распространению коронавируса в Украине.

— Если бы в марте во время одиночной регистрации случаев мы не ввели карантин, то уже с 25 апреля не хватало бы коек в отделениях интенсивной терапии, не справлялись бы с потоком больных, выросла бы смертность, — рассказал Виктор Ляшко.

Он добавил, что в Украине есть четыре варианта развития событий, если в стране продолжат соблюдать правила «адаптивного» карантина. Так, если сезонность отсутствует (то есть летом будут продолжать фиксировать новые случаи) и продолжится карантин не полностью и не в совершенстве, то к концу года могут умереть 7000 человек.

По словам Ляшко, Украина пока движется по умеренному сценарию распространение коронавируса, поэтому ожидается, что к концу года могут умереть 4000 человек.

Напомним, Министерство здравоохранения представило сценарии реагирования на распространение коронавируса в Украине. Согласно худшему сценарию, в некоторых областях страны уже с 22 июня могут ввести жесткий карантин.