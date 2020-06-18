Министерство здравоохранения представило сценарии реагирования на распространение коронавируса в Украине. Согласно худшему сценарию, в некоторых областях страны уже с 22 июня могут ввести жесткий карантин.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

Он отметил, что в случае ухудшения ситуации в регионе, карантин придется ужесточать.

— График показывает, при каком сценарии и как будет внедряться адаптивный карантин на территории страны. Мы не говорим, что уже через две недели мы будем закрывать страну на карантин. Этот график показывает, что в некоторых областях нашей страны жесткий карантин может быть введен с 22 июня. Динамика роста может это показать, - сказал Виктор Ляшко.

Также в Минздраве отметили, что существует высокая вероятность, что Украина сможет пройти лето без карантина.

— Вероятность, что летом мы можем пройти без карантина, также достаточно высока. Мы можем 3-4 месяца прожить без карантина. Главное придерживаться санитарных норм и мягко выходить из карантина. Если этого не делать, мы можем запускать уже определенные области в карантин, в том числе и жесткий карантин, - сказал Виктор Ляшко.

Напомним, что Кабинет Министров Украины продолжит действие адаптивного карантина до 31 июля.