На Николаевщине полицейские во время обыска у 47-летнего жителя села области нашли больше 430 кустов конопли и мака.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области

Отмечается, что в Березанское отделение полиции Главного Управления Нацполиции в Николаевской области поступила информация о том, что житель района выращивает дома наркотические средства.

В рамках операции «Мак-2020» полицейские провели обыск на территории дома 47-летнего мужчины. На его приусадебном участке они нашли кусты конопли и мака общим количеством больше 430 штук.

По словам мужчины, наркотик он выращивал для собственного употребления. Все изъятое сотрудники направили на исследование.

Сейчас начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли».

Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование, ожидаются выводы специалистов.

Напомним, что 17 июня Центральный районный суд Николаева арестовал с правом внесения залога 20-летнего наркодилера, продававшего амфетамин и психотропы через интернет