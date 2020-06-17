Сегодня, 17 июня, Центральный районный суд Николаева арестовал с правом внесения залога 20-летнего наркодилера, продававшего амфетамин и психотропы через интернет

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Согласно материалам ходатайства, мужчина совместно с тремя другими лицами систематически, с помощью социальных сетей, сбывали на территории Николаева наркотические и психотропные вещества.

В обоснование ходатайства, прокурор отмечал риски укрытия от следствия и суда, влияния на свидетелей, уничтожение вещей или документов, имеющих значение в расследовании указанного производства, совершение другого уголовного преступления и т.д.

Подозреваемый не признал свою вину. Он сообщил, что не занимался любой преступной деятельностью. Пояснил, что изъятые в ходе обыска по месту его проживания наркотические вещества принадлежат его 17-летней девушке, которая иногда употребляет наркотики.

Отмечается, что последняя также является фигурантом указанного производства, которая в свою очередь объясняла в судебном заседании, что они вместе с подозреваемым занимались разложением расфасованных наркотических или психотропных препаратов по определенным адресам. Накануне ей была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

Защитник отметила, что собранные органом досудебного следствия доказательства не доказывают причастность подозреваемого к преступной деятельности.

Исследовав материалы ходатайства и заслушав мнения сторон, судья постановил применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 168 тысяч гривен.

Напомним, в Николаеве сотрудники полиции и госпогранслужбызадержали четырех местных жителей в возрасте от 17-ти до 25-ти лет за продажу наркотиков.

Ранее суд отправил под домашний арест несовершеннолетнюю жительницу Николаева, подозреваемую в наркоторговле.