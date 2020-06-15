В Николаеве правоохранители задержали группу драгдилер, которые через соцсети продавали наркотики, а после передавали их своим клиентам, раскидывая по городу «закладки».

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что наркодилерами оказались четыре местных жителя в возрасте от 17-ти до 25-ти лет, среди которых была несовершеннолетняя девушка

Сообщается, что молодые люди с 2019 года сбывают наркотические средства через соцсети, а оплату за товар принимали через электронные платежные системы. Отмечается, что в месяц от продажи наркотиков группа злоумышленников зарабатывала порядка 100 тысяч гривен.

— Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли наркотические средства и психотропные вещества: амфетамин, метамфетамин, мефедрон, альфа ПВП, экстази, каннабис, наличные средства и банковские карточки, мобильные телефоны, компьютерную технику, принадлежности для фасовки, рекламные брелки, черновые записи, - сказано в сообщении.

Сейчас все четверо фигурантов задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.

Следователи начали уголовные производства по признакам части 3 статьи 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и части 3 статьи 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» — санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Николаеве полицейские разоблачили группу наркоторговцев, которые распространяли запрещенные вещества в городе путём «закладок».