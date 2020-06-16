Суд избрал меру пресечения несовершеннолетней девушке, подозреваемой в сбыте психотропных препаратов.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Следственным судьей Центрального районного суда Сергеем Медюком было рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения 17-летней местной жительнице, подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 УК Украины.

«Согласно материалам ходатайства, последняя совместно с тремя другими лицами систематически, с помощью социальных сетей, сбывали на территории Николаева наркотические и психотропные средства, в частности амфетамин», — говорится в сообщении.

Прокурор во время заседания отмечала риски укрытия от следствия, уничтожение вещей и документов, имеющих значение в уголовном производстве, влияния на свидетелей, продолжение совершения уголовных правонарушения и т. д.

Подозреваемая частично признала свою вину, отметила, что не намерена скрываться и будет сотрудничать со следствием. Сообщила, что раскладывала расфасованные наркотические или психотропные препараты по определенным адресам и не в полной мере осознавала, что совершает противоправные действия.

Защитник отметил, что подозреваемая изъявила желание сотрудничать со следствием, приведенные прокурором риски ничем не подтверждены. Учитывая возраст и состояние здоровья его подзащитной, адвокат просил суд избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

С учетом всех обстоятельств дела, судья постановил применить к подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля до 12 августа.

Напомним, в Николаеве правоохранители задержали группу драгдилеров, которые через соцсети продавали наркотики, а после передавали их своим клиентам, раскидывая по городу «закладки». Наркодилерами оказались четыре местных жителя в возрасте от 17-ти до 25-ти лет, среди которых была несовершеннолетняя девушка