Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), который принадлежит к поместной ПЦУ, заразился коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Винницко-Барской епархии в четверг, 18 июня.

Указано, что инфекцию у владыки обнаружили во время планового лечения хронической болезни и сейчас он проходит курс лечения под надзором винницких врачей.

Лица, которые контактировали с Симеоном, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора сдали тесты на коронавирус. В помещениях храма проведены дезинфекционные мероприятия.

Как известно, митрополит Симеон — один из двух архиереев УПЦ МП, которые в 2018 году пришли на объединительный собор православных церквей Украины.

Напомним, что супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19.