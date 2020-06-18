Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Следствием установлено, что должностные лица Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны, которое заказывало строительство казарм улучшенной планировки в военном городке поселке городского типа Черноморское, и представители частного предприятия-подрядчика организовали схему по присвоению бюджетных денег.

Чиновники подписывали акты выполненных работ и перечисляли деньги, которые выделили на строительство, подконтрольной коммерческой структуре. В то же время работы выполнены не были.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области и следователи полиции обнаружили присвоение трех миллионов гривен при строительстве казарм для морпехов в Очакове.