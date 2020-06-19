За минувшие сутки, 18 июня, российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий погиб и еще один ранен.

Об этом сообщил пресс-центр Операции Объединенных сил.

«За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один наш защитник погиб, и еще один воин ранен», — говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи Авдеевки враг днем и неоднократно в вечернее время применил против украинских военнослужащих минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также за темное время суток у этого населенного пункта агрессор привел снайперское оружие.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в пригороде Марьинки, захватчики четыре раза вели огонь из ручных, автоматических противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Крымского противник утром выпустил 7 мин из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, а во второй половине дня дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с населенным пунктом Орехово российские наемники трижды открывали огонь по украинским защитникам с гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 18 июня украинские защитники уничтожили один военный грузовик противника и склад боеприпасов на минометной позиции захватчиков.

«С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» российские вооруженные формирования обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Крымского. Также противник применил минометы калибра 82 мм на подступах к Шумел. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», — добавили в штабе.

Напомним, вследствие обстрелов оккупантов в зоне боевых действий на Донбассе 17 июня погиб один украинский военный, еще один получил ранения и еще один — боевое травмирования.