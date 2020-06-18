Вследствие обстрелов оккупантов в зоне боевых действий на Донбассе 17 июня погиб один украинский военный, еще один получил ранения и еще один — боевое травмирования.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

За минувшие сутки зафиксировали 14 обстрелов боевиков. Они использовали минометы калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Под обстрелы попали позиции ВСУ у Орехово, Крымского, Шумов, Луганского, Опытного, Водяного, Пищевика, Авдеевки, Попасной, Новотроицкого, Песков и Невельского.

С начала 18 июня обстрелов боевиков не зафиксировали.