На автодороге «Черкассы — Умань» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика пострадали 6 человек, из которых трое детей.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что ДТП произошло вблизи города Шпола. В результате столкновения легковушки и грузовика травмы получили 6 человек, из которых трое детей в возрасте 13, 10 и 8 лет. Их с различными травмами средней тяжести госпитализировали в больницу.

Отмечается, к ликвидации последствий происшествия было привлечено четырех спасателей и одну единицу техники.

Напомним, что 1 апреля на трассе М-14 «Одесса — Николаев» возле села Красное Березанского района Николаевской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Fiat Doblo и грузовика.