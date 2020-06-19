Больше 1% жителей планеты являются беженцами — в общем сейчас их количество составляет 79,5 миллионов.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета Агентства ООН по делам беженцев, передаёт Укринформ.

— В отчете указывается, что судьба вынужденных переселенцев сейчас постигла более 1% процента человечества - 1 из 97 жителей планеты - и все меньше из тех, кто бежал из своих домов, смогут вернуться назад. По состоянию на конец 2019 года были перемещены беспрецедентные 79,5 миллионов человек, - говорится в сообщении.

Также в документе отмечается ухудшение перспектив быстрого разрешения положения беженцев. Так, если в последнее десятилетие 20 века ежегодно примерно 1,5 миллиона беженцев могли возвращаться домой, то за последние 10 лет эта цифра уменьшилась до 385 тысяч.

В отчете подчеркивается, что из 79,5 миллионов человек, переживших вынужденное перемещение в конце прошлого года, 45,7 миллионов - это люди, которые бежали в другие районы своих стран. А остальные - перемещены в другие страны, причем 4,2 миллиона из них ожидают результатов просьбы о предоставлении убежища.

Напомним, что в мае вновь резко усилился приток беженцев в Европейский союз после заметного снижения в апреле, вызванного пандемией коронавируса. В целом за год стало на 6% меньше нелегальных переходов границ ЕС.