В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки обнаружили 11 новых случаев заболевания COVID-19, один военнослужащий умер от осложнений. Это пятый летальный случай в ВСУ с начала эпидемии.

Об этом сообщила пресс служба командования Медицинских сил ВСУ.

Умерший военный болел с 4 июня. Он проходил лечение в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона Львова.

Мужчина имел хронические сопутствующие заболевания, которые нуждались в лечении узкопрофильных специалистов, поэтому 10 июня его эвакуировали в Национальный военно-медицинский клинический центр в Киеве.

18 июня состояние его здоровья ухудшилось, реанимационная бригада начала интенсивную терапию, но спасти больного не удалось — наступила остановка сердца.

По состоянию на утро 19 июня во Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 143. Всего за время пандемии выздоровели 242 человека. На изоляции (в частности самоизоляции) находится 386 человек.

Напомним, за сутки коронавирус в Украине обнаружили у 921 человека. Это наибольшее количество зафиксированных случаев COVID-19 в стране.