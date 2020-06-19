Об этом заявил председатель Научного совета при правительстве Франции по вопросам эпидемии коронавируса Жан-Франсуа Делфресси, сообщает Укринформ.

— Научный совет считает, что, учитывая события в Южной Америке, существует реальный риск прихода второй волны (коронавируса - прим.) из южного полушария в конце октября, в ноябре или в декабре. Этот риск должен быть принят во внимание, - заявил Жан-Франсуа Делфресси .

При этом, считают французские специалисты, риск прихода второй волны эпидемии COVID-19 в Европу из Южной Америки «значительно выше», чем из Китая.

По состоянию на утро 19 июня, с начала объявления пандемии в мире зафиксировано 8 576 283 случаев коронавируса, в частности 456 286 погибших и 4 530 266 выздоровевших.

По количеству зарегистрированных случаев по-прежнему лидирует США - 2 263 651 случай, из них 120 688 летальных и 9 309 94 человек выздоровели.

Напомним, что по состоянию на 10 утра 19 июня в Николаевской области обнаружили 11 новых подтвержденных случаев COVID-19.