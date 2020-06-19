В Николаеве полицейские разоблачили женщину-дилера, которая продавала путём закладок наркотики и психотропные вещества: на её съёмной квартире изъяли около 2700 закладок.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Женщина работала в интернет-магазине, созданном в месенджере, и выполняла функции мастера-закладчика. Товар получала по почте от логистических компаний, а затем делала оптовые закладки по городу не для клиентов, а для мелких закладчиков. По предварительным подсчетам, заработок злоумышленницы за месяц мог достигать 100 тысяч гривен.

Отмечается, что 18 июня сотрудники Управления противодействия наркопреступности и следователи Ингульского отдела полиции провели обыск в арендованной квартире 30-летней жительницы Николаева.

Эта квартира использовалась злоумышленницей как склад для интернет-магазина. Для конспирации женщина систематически меняла место расположения склада и свой номер мобильного телефона.

В ходе обыска полицейские изъяли около 2700 закладок наркотических средств и психотропных веществ. Предварительно, это амфетамин, метамфетамин, A-PVP, ЛСД, MDMA и каннабис, стоимость которых по ценам «черного рынка» составляет почти 750 тысяч гривен.

Кроме этого, были изъяты телефоны и стартовые пакеты разных мобильных операторов. Все изъятое будет направлено на исследование.

После заключения эксперта будет решаться вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности по части 3 статьи 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и будет избрана мера пресечения.

Санкция статьи предусматривает от девяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Николаеве правоохранители задержали группу драгдилер, которые через соцсети продавали наркотики, а после передавали их своим клиентам, раскидывая по городу «закладки».