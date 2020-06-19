В пятницу, 19 июня, российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

«Во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное», — говорится в сводке.

Напомним, за минувшие сутки, 18 июня, российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий погиб и еще один ранен.