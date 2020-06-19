Сегодня, 19 июня, у работника государственного предприятия «Зоря»-«Машпроект» обнаружили коронавирус.

Об этом сообщается странице предприятия в Facebook.

«Сегодня у одного из работников предприятия подтверждено заболевание коронавирус. Заболевшему 44 года, последний раз он находился на рабочем месте в прошлую пятницу. С понедельника почувствовал недомогание и ушел на больничный. Сейчас мужчина находится на стационарном лечении в областной инфекционной больнице», — говорится в сообщении.

Согласно внутренним протоколам, руководство и служба безопасности предприятия обследовали работников, контактировавших с больным, сделали ПЦР- и иммуноферментный анализы, а также отправили их на самоизоляцию.

Отмечается, что на ГП «Зоря» — «Машпроект» особый режим работы во время действия карантина введен с 12 марта, также создан Оперативный штаб для контроля ситуации. Усилены меры бактериальной безопасности и гигиены, работников обеспечен средствами личной защиты, организовано ежедневный температурный контроль.

Напомним, по состоянию на 10 утра 19 июня в Николаевской области обнаружили 11 новых подтвержденных случаев COVID-19.

При этом за последние сутки коронавирус в Украине обнаружили у 921 человека. Это наибольшее количество зафиксированных случаев COVID-19 в стране с начала эпидемии.