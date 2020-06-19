19 июня на территории Николаевской и Кировоградской областей правоохранители провели 43 обыска по местам проживания фигурантов дела, в автомобилях и нежилых помещениях, где осуществлялись изготовление и сбыт фальсифицированной алкогольной продукции.

Об этом НикВести сообщили источники в УСБУ Николаевской области.

В обысках приняли участие следователи следственного управления ГУНП в Николаевской области при процессуальном руководстве прокуратуры Николаевской области, с участием работников УСБУ в Николаевской области и Управления стратегических расследований полиции.

В ходе обысков была подтверждена и задокументирована деятельность цехов по массовому незаконному изготовлению и сбыту фальсифицированной алкогольной продукции.

Силовики изъяли 10273 литров спирта, 545 литров коньяка, больше 820 тысяч гривен, 1625 долларов, 90 злотых, 2450 рублей и фальшивую купюру в 500 гривен.

Также было изъято 182 бутылки водки с наклейками разных торговых марок, оборудование для производства алкоголя, блокноты с черновыми записями и документы финансово-хозяйственной деятельности, банковские карточки и мобильные телефоны, сим-карты.

Во время обысков нашли винтовку калибра 5,6 с оптическим прицелом и глушителем, а также стартовый пистолет с признаками переоборудования для отстрела пуль. Были изъяты 87 патронов и автомобиль Lexus LX 570.

«Досудебное расследование в данном уголовном производстве продолжается. Решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантам в составе организованной преступной группы по ч. 3 ст. 28 ч.1,2 ст.204 УК Украины», — добавили в СБУ.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области совместно с Налоговой милицией области накрыли склад с контрафактной алкогольной продукцией и не допустили ее дальнейшую продажу.