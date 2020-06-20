Минздрав Испании уточнил официальные данные о количестве летальных исходов от COVID-19 в стране после прекращения подсчета две недели назад.

Об этом сообщает El Pais в пятницу, 19 июня.

Сообщается, что по состоянию на 17 июня общее количество умерших от коронавируса в Испании составило 28 313 человек, что на 1177 больше, чем 27 136 умерших на 7 июня, когда министерство прекратило обновление данных.

Отметим, что уже тогда было известно, что данные некорректны.

Две недели Минздрав пытался установить реальное число умерших в результате коронавируса с подтвержденным диагнозом, получить уточненные данные в автономных сообществах за предыдущие периоды, в результате эти данные удалось собрать.

Напомним, что за сутки коронавирус в Украине обнаружили у 921 человека. Это наибольшее количество зафиксированных случаев COVID-19 в стране.