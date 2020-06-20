По состоянию на 10 утра 20 июня в Николаевской области обнаружили 9 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Всего зарегистрировано 358 подтвержденных случаев COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения — 57. За сутки обнаружено 2 новых случая заражения в Николаеве, 4 новых случая заражения в Южноукраинске, и 3 новых случая в Доманевском районе.

Из всех 358 подтвержденных случаев по месту жительства:

— Николаев - 65 человек;

— Южноукраинск - 79 человек;

— Первомайск - 11 человек;

— Арбузинский район - 7 человек;

— Братский район - 3 человека;

— Витовский район - 1 человек;

— Вознесенск и Вознесенский район - 42 человека;

— Врадиевский район - 29 человек;

— Доманевский район - 70 человека;

— Казанковский район - 1 человек;

— Кривоозерский район - 9 человек;

— Николаевский район - 1 человек;

— Новоодесский район - 38 человек;

— Очаковский район - 1 человек;

— Снигиревский район - 1 человек.

Выздоровел за сутки 1 человек, всего выздоровели - 265, умерло всего от последствий COVID-19 - 7 человек.

Напомним, за прошедшие сутки, 19 июня, в Украине коронавирусное заболевание COVID-19 обнаружили у 841 человека. В частности зафиксировано 9 летальных случаев, а 373 человека — выздоровели.