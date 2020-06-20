Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили во Львовской (139), Закарпатской (109) и Ровенской (83) областях. В Киеве — 76 случаев.

Всего за все время пандемии в Украине подтвердили 35 825 случаев заболевания, из них 16 406 выздоровели, летальных случаев — 994.

МОЗ напоминает о необходимости соблюдать ограничения для противодействия эпидемии: используйте защитные маски, следуйте социальной дистанции, мойте руки и пользуйтесь дезинфекторами.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса.