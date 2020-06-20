За прошедшие сутки, 19 июня, в Украине коронавирусное заболевание COVID-19 обнаружили у 841 человека. В частности зафиксировано 9 летальных случаев, а 373 человека — выздоровели.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили во Львовской (139), Закарпатской (109) и Ровенской (83) областях. В Киеве — 76 случаев.
Всего за все время пандемии в Украине подтвердили 35 825 случаев заболевания, из них 16 406 выздоровели, летальных случаев — 994.
МОЗ напоминает о необходимости соблюдать ограничения для противодействия эпидемии: используйте защитные маски, следуйте социальной дистанции, мойте руки и пользуйтесь дезинфекторами.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса.
За прошедшие сутки, 19 июня, в Украине коронавирусное заболевание COVID-19 обнаружили у 841 человека. В частности зафиксировано 9 летальных случаев, а 373 человека — выздоровели.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили во Львовской (139), Закарпатской (109) и Ровенской (83) областях. В Киеве — 76 случаев.
Всего за все время пандемии в Украине подтвердили 35 825 случаев заболевания, из них 16 406 выздоровели, летальных случаев — 994.
МОЗ напоминает о необходимости соблюдать ограничения для противодействия эпидемии: используйте защитные маски, следуйте социальной дистанции, мойте руки и пользуйтесь дезинфекторами.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса.