Сегодня ночью в Харькове сожгли машину известной украинской блогерши Татьяны Коряк, которая придала огласке некачественную работу клиники пластической хирургии из Полтавы.

Об этом заявила сама девушка в соцсетях.

Татьяна Коряк говорит, что камеры видеонаблюдения сняли предполагаемого злоумышленника, который сам, судя по всему, сильно пострадал — неподалеку нашли его обгоревшую одежду. Кроме того, убегая, он потерял телефон. Девушка уверена, что преступника скоро найдут.

Что касается автомобиля, то девушка заверила, что не расстроилась и ей все равно, так как он застрахован.

Отметим, что в последнее время Татьяна Коряк на своей странице в Instagram поддержала свою подругу Юлию Горскую, которая стала известной из-за громкого скандала с неудачной пластикой груди в Полтаве. Татьяна Коряк придала этой истории огласки и рассказала, что послеоперационные раны на груди ее подруги долго заживали и постоянно гноились, в течение трех месяцев она испытывала боль, а врачи рекомендовали ей менять повязки, смазывать спиртом и ждать, когда швы рассосутся.

Скриншоты со страницы Юлии Горской

Сама Юлия Горская утверждает, что маммопластика длилась два с половиной часа и под местной анестезией, из-за чего ей приходилось переживать адскую боль. Из-за проблем, которые возникли с грудью после операции, она вынуждена была в третий раз делать операцию.