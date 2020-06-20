В Днепре на журналистку телеканала «Відкритий» Кристину Маликову напали во время проверки магазина на нарушение карантинных требований.

Об этом сообщается на сайте канала.

Получив редакционное задание, журналистка отправилась в ближайший магазин «Ассорти». Журналистка представилась и начала снимать на телефон нарушения в магазине, после чего на нее набросилась продавщица и владелица магазина. Они забрали у журналистки телефон и удалили видео.

— На мой вопрос: «Почему вы без средств защиты, если в стране карантин?», продавец надела маску и начала вести себя агрессивно. Выбежала хозяйка магазина и начала бить меня по рукам, чтобы забрать телефон. Еще кто-то вышел из-за прилавка и схватил меня за воротник. По итогам, у меня отобрали мобильный. Затем хозяйка забежала в служебное помещение и удалила видео, — рассказала журналистка.

Владелица магазина объяснила свое поведение тем, что магазин — частная собственность и снимать там якобы запрещено. После чего владелица магазина начала избивать журналистку и оператора и пытаться вытолкать их из магазина.

После инцидента журналистка вызвала полицию и попросила правоохранителей принять у нее заявление о нападении. В свою очередь хозяйка магазин «Ассорти» направилась в редакцию канала где пыталась выяснить кто дал редакционное задание и направил журналистку проверять нарушения карантинных требований.

В полиции Днепропетровской области сообщили, что владелица магазина препятствовала журналистской деятельности (статья 171 Криминального кодекса Украины). За это ей грозит штраф или лишение свободы на срок до 3-х лет.

Кроме этого, магазину могут выписать штраф за нарушение карантинных мер — от 17 до 34 тысяч гривен.

— Сейчас решается вопрос о внесении зафиксированного правонарушения в Единый реестр досудебных дел. Следствие будет разбираться в произошедшем, — говорит пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровской области Алина Стадник.

Напомним, в Киеве на территории Гидропарка напали на съемочные группы двух телеканалов во время подготовки ими репортажей о соблюдении киевлянами запрета на посещение парков во время карантина. Правоохранители открыли уголовное производство.