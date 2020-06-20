С начала текущих суток по состоянию на 12:00 вооруженные формирования России уже 16 раз нарушили режим прекращения огня, в большинстве случаев используя запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение.
Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны, обнародованной на сайте ведомства.
Во время артиллерийского и минометного обстрелов наших позиций возле Орехово один украинский воин получил осколочное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.
Утром на донецком направлении противник дважды обстрелял позиции наших защитников вблизи Авдеевки из минометов 82-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Аналогичное вооружение оккупационные войска применяли во время обстрелов защитников Павлополя.
13 обстрелов наших позиций на луганском направлении враг совершил в период с 05:00 по 06:30. Из тяжелого вооружения, включая 152 миллиметровые и 122 миллиметровые артиллерийские системы, минометы 120-го и 82-го калибров, российские оккупационные войска вели обстрелы наших позиций вблизи населенных пунктов Орехово, Хутор Вольный, Новоалександровка, Троицкое, Шумы и Попасная.
Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации жесткий ответ. Потери противника уточняются.
Напомним, вследствие обстрелов оккупантов в зоне боевых действий на Донбассе 17 июня погиб один украинский военный, еще один получил ранения.
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С начала текущих суток по состоянию на 12:00 вооруженные формирования России уже 16 раз нарушили режим прекращения огня, в большинстве случаев используя запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение.
Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны, обнародованной на сайте ведомства.
Во время артиллерийского и минометного обстрелов наших позиций возле Орехово один украинский воин получил осколочное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.
Утром на донецком направлении противник дважды обстрелял позиции наших защитников вблизи Авдеевки из минометов 82-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Аналогичное вооружение оккупационные войска применяли во время обстрелов защитников Павлополя.
13 обстрелов наших позиций на луганском направлении враг совершил в период с 05:00 по 06:30. Из тяжелого вооружения, включая 152 миллиметровые и 122 миллиметровые артиллерийские системы, минометы 120-го и 82-го калибров, российские оккупационные войска вели обстрелы наших позиций вблизи населенных пунктов Орехово, Хутор Вольный, Новоалександровка, Троицкое, Шумы и Попасная.
Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации жесткий ответ. Потери противника уточняются.
Напомним, вследствие обстрелов оккупантов в зоне боевых действий на Донбассе 17 июня погиб один украинский военный, еще один получил ранения.