С начала текущих суток по состоянию на 12:00 вооруженные формирования России уже 16 раз нарушили режим прекращения огня, в большинстве случаев используя запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение.

Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны, обнародованной на сайте ведомства.

Во время артиллерийского и минометного обстрелов наших позиций возле Орехово один украинский воин получил осколочное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Утром на донецком направлении противник дважды обстрелял позиции наших защитников вблизи Авдеевки из минометов 82-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Аналогичное вооружение оккупационные войска применяли во время обстрелов защитников Павлополя.

13 обстрелов наших позиций на луганском направлении враг совершил в период с 05:00 по 06:30. Из тяжелого вооружения, включая 152 миллиметровые и 122 миллиметровые артиллерийские системы, минометы 120-го и 82-го калибров, российские оккупационные войска вели обстрелы наших позиций вблизи населенных пунктов Орехово, Хутор Вольный, Новоалександровка, Троицкое, Шумы и Попасная.

Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации жесткий ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, вследствие обстрелов оккупантов в зоне боевых действий на Донбассе 17 июня погиб один украинский военный, еще один получил ранения.