Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе операции Объединенных сил в Донецкой области, планировал взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения в Луганской области.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

С этой целью бывший военный установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в Северодонецке, в котором находятся около 170 больных военнослужащих и медиков. Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в городе Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники.

По данным предварительного расследования, бывший военнослужащий планировал перейти линию разграничения и устроиться на службу в оккупационной администрации РФ в Луганской области.

Правоохранители разоблачили и задержали злоумышленника, заложенную взрывчатку изъяли. Проводятся неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, СБУ заявила о разоблачении неонацистской радикальной ячейки, которую возглавлял гражданин России. Участники группы являются последователями автстралийского террориста Брентона Тарранта, пропагандирующего этнический и культурный геноцид и призывающего к терактам и массовым убийствам.