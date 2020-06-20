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Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Закарпатье резко возросло число госпитализированных больных с COVID-19. В больницах первой волны уже переполнены реанимационные отделения.
Об этом сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк на брифинге 20 июня.
— Ухудшение эпидситуации в Закарпатье привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены. За последние две недели число больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, у нас не будет мест для госпитализации, — сказал Поляк.
Он пояснил, что сейчас в больницах первой волны принимают незначительное количество больных, потому что процесс выздоровления идет трудно — лечение в стационаре длится около 3-х недель.
— На утро 20 июня во больницах первой волны находятся 179 больных. Вчера выписано только 11. Не выписываем — значит, некуда класть новых, — отметил Поляк.
Он добавил, что с 19 июня больных COVID-19 госпитализируют в районные больницы.
— Но в некоторых районах — Хустском, Свалявском, Иршавском, они тоже переполнены. На сегодня там более 30 больных в каждой, — сообщил главный врач.
Отметим, что в последние дни Закарпатье оказалось среди лидеров по количеству новых больных COVID-19 в Украине.
Напомним, за прошедшие сутки, 19 июня, в Украине коронавирусное заболевание COVID-19 обнаружили у 841 человека. В частности зафиксировано 9 летальных случаев, а 373 человека — выздоровели.
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Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Закарпатье резко возросло число госпитализированных больных с COVID-19. В больницах первой волны уже переполнены реанимационные отделения.
Об этом сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк на брифинге 20 июня.
— Ухудшение эпидситуации в Закарпатье привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены. За последние две недели число больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, у нас не будет мест для госпитализации, — сказал Поляк.
Он пояснил, что сейчас в больницах первой волны принимают незначительное количество больных, потому что процесс выздоровления идет трудно — лечение в стационаре длится около 3-х недель.
— На утро 20 июня во больницах первой волны находятся 179 больных. Вчера выписано только 11. Не выписываем — значит, некуда класть новых, — отметил Поляк.
Он добавил, что с 19 июня больных COVID-19 госпитализируют в районные больницы.
— Но в некоторых районах — Хустском, Свалявском, Иршавском, они тоже переполнены. На сегодня там более 30 больных в каждой, — сообщил главный врач.
Отметим, что в последние дни Закарпатье оказалось среди лидеров по количеству новых больных COVID-19 в Украине.
Напомним, за прошедшие сутки, 19 июня, в Украине коронавирусное заболевание COVID-19 обнаружили у 841 человека. В частности зафиксировано 9 летальных случаев, а 373 человека — выздоровели.