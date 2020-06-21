Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

— В средствах массовой информации появилась публикация о том, что неделю назад в международном аэропорту Торонто приземлился самолет, совершавший авиарейс «Киев-Торонто», на борту которого находились 500 щенков. Из них 38 собак погибли, другие пострадали от обезвоживания, — говорится в сообщении.

Установлено, что это был пассажирский рейс, с 92 пассажирами на борту. Также там находились свыше 3 тонн груза, учитывая животных. Дело открыли по статье 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Правоохранители планируют провести все необходимые следственные действия, а также выяснить условия транспортировки животных и причины, которые могли бы привести к гибели щенков.

Напомним, авиакомпания Международные авиалинии Украины отменила большинство рейсов до августа, закрыв продажу билетов.