Авиакомпания Международные авиалинии Украины отменила большинство рейсов до августа, закрыв продажу билетов.

Об этом сообщается на официальном сайте МАУ.

В МАУ пояснили такое решение тем, что не могут продавать билеты на рейсы, которые, возможно, не заполнятся или не будут пользоваться спросом.

– Сейчас мы, наверное, закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа, для того, чтобы была возможность назначать только те рейсы, которые пассажир считает реальными для выполнения. А определять эти рейсы будем исходя из возможностей для туристических поездок,- отметили в компании.

На данный момент в расписании авиакомпании осталось три внутренних направления на даты в июне: Киев – Одесса, Киев – Львов и Киев – Херсон.

Из международных рейсов с 5 июля можно купить авиабилеты на направления Киев – Лондон.

Напомним, ранее сообщалось, что с 15 июня Украина возобновляет международное авиасообщение. Украинцы смогут летать в США, Великобританию, Турцию и Албанию.