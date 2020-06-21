У двух футболистов донецкого клуба «Олимпик» обнаружили коронавирус. Руководство Украинской премьер-лиги (УПЛ) решило перенести матч 27-го тура «Карпаты» — «Олимпик» на более поздний срок.

Об этом сообщается на сайте УПЛ.

— 20 июня 2020 года в УПЛ поступило обращение от ФК «Олимпик», в котором сообщается о том, что по результатам проведения тестирования методом полимеразной цепной реакции у двух футболистов донецкого клуба выявлены положительные результаты на наличие коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

В рамках 27-го тура на 21 июня было запланировано проведение футбольного матча «Карпаты» Львов - «Олимпик» Донецк. Учитывая инфицирования футболистов, дирекция УПЛ решила перенести матч на более поздний срок. Когда состоится матч, в УПЛ обещают сообщить дополнительно.

Напомним, 30 мая футбольный клуб сообщил, что тестированием на COVID-19 обнаружили положительные результаты у отдельных его игроков и среди персонала. Тогда «Карпаты» объявили карантин на 15 дней, который завершился накануне.