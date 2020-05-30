Тестирование на COVID-19 обнаружили положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала львовских «Карпат». Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют.
Об этом говорится в сообщении клуба.
Об этой ситуации проинформировали Украинскую Ассоциацию футбола и Украинскую Премьер-лигу. В клубе ожидают, что вскоре официально примут решение о невозможности проведения календарного матча «Карпаты» — «Мариуполь».
— ФК «Карпаты» уверяет, что окажет всю необходимую помощь членам команды и работникам клуба для нераспространения COVID-19. В понедельник львовяне пройдут еще одно тестирование, — уверяют в клубе.
Напомним, Министерство здравоохранения разрешило проводить футбольные матчи украинской Премьер-лиги с 30 мая.
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Тестирование на COVID-19 обнаружили положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала львовских «Карпат». Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют.
Об этом говорится в сообщении клуба.
Об этой ситуации проинформировали Украинскую Ассоциацию футбола и Украинскую Премьер-лигу. В клубе ожидают, что вскоре официально примут решение о невозможности проведения календарного матча «Карпаты» — «Мариуполь».
— ФК «Карпаты» уверяет, что окажет всю необходимую помощь членам команды и работникам клуба для нераспространения COVID-19. В понедельник львовяне пройдут еще одно тестирование, — уверяют в клубе.
Напомним, Министерство здравоохранения разрешило проводить футбольные матчи украинской Премьер-лиги с 30 мая.