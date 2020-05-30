Об этом говорится в сообщении клуба.

Об этой ситуации проинформировали Украинскую Ассоциацию футбола и Украинскую Премьер-лигу. В клубе ожидают, что вскоре официально примут решение о невозможности проведения календарного матча «Карпаты» — «Мариуполь».

— ФК «Карпаты» уверяет, что окажет всю необходимую помощь членам команды и работникам клуба для нераспространения COVID-19. В понедельник львовяне пройдут еще одно тестирование, — уверяют в клубе.

Напомним, Министерство здравоохранения разрешило проводить футбольные матчи украинской Премьер-лиги с 30 мая.