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Министерство здравоохранения разрешило проводить футбольные матчи украинской Премьер-лиги с 30 мая.
Об этом заявил глава Украинской федерации футбола Андрей Павелко в Facebook
— Большой футбол возвращается в Украину! Только общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая, — заявил Андрей Павелко.
Павелко просит членов Исполкома УАФ поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований.
Напомним, главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру сообщил, что УЕФА планирует собрать команды из Лиги Европы в одной стране, чтобы там доиграть турнир.
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Министерство здравоохранения разрешило проводить футбольные матчи украинской Премьер-лиги с 30 мая.
Об этом заявил глава Украинской федерации футбола Андрей Павелко в Facebook
— Большой футбол возвращается в Украину! Только общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая, — заявил Андрей Павелко.
Павелко просит членов Исполкома УАФ поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований.
Напомним, главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру сообщил, что УЕФА планирует собрать команды из Лиги Европы в одной стране, чтобы там доиграть турнир.