Министерство здравоохранения разрешило проводить футбольные матчи украинской Премьер-лиги с 30 мая.

Об этом заявил глава Украинской федерации футбола Андрей Павелко в Facebook

— Большой футбол возвращается в Украину! Только общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая, — заявил Андрей Павелко.

Павелко просит членов Исполкома УАФ поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований.

Напомним, главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру сообщил, что УЕФА планирует собрать команды из Лиги Европы в одной стране, чтобы там доиграть турнир.