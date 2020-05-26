Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру сообщил, что УЕФА планирует собрать команды из Лиги Европы в одной стране, чтобы там доиграть турнир.

Об этом Луиш Каштру рассказал испанскому изданию A Bola, передает телеканал 112.

— Первое ожидание — когда и где сыграем с «Вольфсбургом». Мы играли в Германии (2:1), поэтому справедливо ответный матч провести в Украине. На нейтральном поле для нас это будет недостатком, даже без зрителей. У нас есть информация, если нет условий для проведения в парах двух матчей, мы можем поехать в одну страну, где будет 8 команд из четвертьфинала. Они сыграют между собой на выбывание. УЕФА ждет, когда лиги определятся со своими чемпионатами, оценит безопасность в Европе, какая страна будет самой подходящей. Если будем ждать безопасного момента для матчей, то это будет только после возникновения вакцины. До тех пор будем постоянно в опасности, — сказал Луиш Каштру.