В субботу вечером, 20 июня на автодороге М-14 «Николаев—Херсон» вблизи села Шевченково Витовского района столкнулись BMW и грузовик MAN.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате аварии водитель автомобиля и еще трое его пассажиров, среди которых пятилетний ребенок, с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» и проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

При этом в полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией об обстоятельствах аварии сообщил об этом по телефонам (0512) 49-83-64, 067-524-94-51 или 102.

Напомним, что 1 апреля на трассе М-14 «Одесса — Николаев» возле села Красное Березанского района Николаевской области произошла смертельная авария с участием автомобиля Fiat Doblo и грузовика.