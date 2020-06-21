В Житомирской области в ночь на 21 июня местный житель зарезал мужчину и ранил еще восьмерых человек.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Инцидент произошел в кафе поселка Иршанск.

— Между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются. Мужчины вышли из помещения кафе, где нападавший нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом еще восемь человек, которые пытались его успокоить, - говорится в сообщении.

После этого нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле. В области объявили план «Перехват».

Всех пострадавших доставили в больницу. Один человек от полученных ножевых ранений скончался, семь находятся на лечении, одного выписали.

Уголовное производство открыто по части 1 статьи 115 (умышленное убийство), части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что Юрий Богомятков, который нанес 15 ножевых ранений спортсмену Владиславу Гуртовенко, вышел из Николаевского следственного изолятора под залог в 100 тысяч гривен.