В Житомирской области в ночь на 21 июня местный житель зарезал мужчину и ранил еще восьмерых человек.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Инцидент произошел в кафе поселка Иршанск.
— Между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются. Мужчины вышли из помещения кафе, где нападавший нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом еще восемь человек, которые пытались его успокоить, - говорится в сообщении.
После этого нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле. В области объявили план «Перехват».
Всех пострадавших доставили в больницу. Один человек от полученных ножевых ранений скончался, семь находятся на лечении, одного выписали.
Уголовное производство открыто по части 1 статьи 115 (умышленное убийство), части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что Юрий Богомятков, который нанес 15 ножевых ранений спортсмену Владиславу Гуртовенко, вышел из Николаевского следственного изолятора под залог в 100 тысяч гривен.
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В Житомирской области в ночь на 21 июня местный житель зарезал мужчину и ранил еще восьмерых человек.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Инцидент произошел в кафе поселка Иршанск.
— Между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются. Мужчины вышли из помещения кафе, где нападавший нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом еще восемь человек, которые пытались его успокоить, - говорится в сообщении.
После этого нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле. В области объявили план «Перехват».
Всех пострадавших доставили в больницу. Один человек от полученных ножевых ранений скончался, семь находятся на лечении, одного выписали.
Уголовное производство открыто по части 1 статьи 115 (умышленное убийство), части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что Юрий Богомятков, который нанес 15 ножевых ранений спортсмену Владиславу Гуртовенко, вышел из Николаевского следственного изолятора под залог в 100 тысяч гривен.