За минувшие сутки, 21 июня, российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв при этом населенный пункт, украинский военнослужащий ранен.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
«За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили обязательства о прекращении огня и 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие вражеской агрессии один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», — сказано в сообщении.
Также российские наемники обстреляли населенный пункт в Донецкой области.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» рядом с населенными Крымским, Железнвм и Шумами агрессор применил минометы 120-го и 82-го калибра. Кроме этого, противник использовал против украинских военных станковые противотанковые гранатометы.
Активизировался враг и неподалеку Новотошковского, применив при этом 82-х мм минометы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» захватчики три раза обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Авдеевки из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, а также вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Против защитников Старогнатовки противник сначала использовал противотанковые ракетные комплексы, а впоследствии — гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Кроме того, российские наемники применили противотанковый ракетный комплекс «Корнет» калибра 152 мм, чем подвергли опасности гражданских жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения в н. п. Бердянское. Противотанковая управляемая ракета взорвалась неподалеку местной амбулатории, никто из местных жителей не пострадал.
«С начала текущих суток зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня. За текущие сутки один украинский защитник получил ранения», — добавили в штабе.
Напомним, в пятницу, 19 июня, двое украинских военных подорвались на мине.
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За минувшие сутки, 21 июня, российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв при этом населенный пункт, украинский военнослужащий ранен.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
«За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили обязательства о прекращении огня и 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие вражеской агрессии один военнослужащий Объединенных сил получил ранения», — сказано в сообщении.
Также российские наемники обстреляли населенный пункт в Донецкой области.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» рядом с населенными Крымским, Железнвм и Шумами агрессор применил минометы 120-го и 82-го калибра. Кроме этого, противник использовал против украинских военных станковые противотанковые гранатометы.
Активизировался враг и неподалеку Новотошковского, применив при этом 82-х мм минометы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» захватчики три раза обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Авдеевки из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, а также вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Против защитников Старогнатовки противник сначала использовал противотанковые ракетные комплексы, а впоследствии — гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Кроме того, российские наемники применили противотанковый ракетный комплекс «Корнет» калибра 152 мм, чем подвергли опасности гражданских жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения в н. п. Бердянское. Противотанковая управляемая ракета взорвалась неподалеку местной амбулатории, никто из местных жителей не пострадал.
«С начала текущих суток зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня. За текущие сутки один украинский защитник получил ранения», — добавили в штабе.
Напомним, в пятницу, 19 июня, двое украинских военных подорвались на мине.