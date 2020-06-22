От начала суток боевики на Донбассе совершили 10 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. В результате чего ранения получил один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, российские оккупационные войска трижды вели огонь по защитникам возле Хутора Вольного. При этом они использовали минометы, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Также боевики из артиллерийских систем, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия дважды обстреливали позиции защитников возле Орехового. Кроме того, украинские военнослужащие зафиксировали разрывы мин возле опорных пунктов Новозвановки и Новотошкивского.

Российско-оккупационные войска выпустили 8 мин со станковых противотанковых и автоматических гранатометов вблизи Катериновки. Вместе с тем, они открыли огонь по позициям ООС неподалеку Попасной, использовав станковые противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Также оккупанты выпустили противотанковую управляемую ракету в районе Широкиного.

Как отмечается, подразделения Объединенных сил задействовали против оккупантов не запрещенные дежурные огневые средства. Однако боевики во время обстрелов ранили украинского военного.

Напомним, что за минувшие сутки, 21 июня, российские наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв при этом населенный пункт, украинский военнослужащий ранен.